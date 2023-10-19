Суд відправив під варту посадовця військкомату, який взяв на «службу» футболістів «Прикарпаття»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Личаківський райсуд Львова відправив під варту командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату. Йому закидають те, що він взяв на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Суд відсторонив підозрюваного від роботи на місяць і дозволив внести за нього заставу в розмірі 214 тисяч гривень. Командира роти охорони підозрюють у перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Футболісти й тренери клубу «Прикарпаття» пробули на фіктивній службі 1 100 днів, під час чого отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення на загальну суму 1,5 мільйона гривень.