Росіяни запустили по Україні ракети різних типів і дрони. Наслідки атаки
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Від 20:00 18 жовтня до 5 ранку 19 жовтня росіяни атакували Донецьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську і Запорізьку області ракетами різних типів і дронами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Це були:
- 5 балістичних ракет «Іскандер М»;
- зенітна керована ракета С-300;
- керована авіаційна ракета Х-59;
- крилата ракета (тип уточнюють);
- 9 ударних дронів Shahed.
Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три безпілотники Shahed.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки російської атаки.
У Сумах через удар безпілотника палала двоповерхова будівля. Пожежу загасили. Жертв та постраждалих немає.
У Миколаєві через російський удар загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередньо, люди не постраждали. У житлових будинках вибиті вікна.
У Миколаївській області горів непрацюючий склад площею 40 кв. м. Без постраждалих.
У Покровському районі Донеччини через обстріл пошкоджена будівля освітнього закладу.
У Запоріжжі рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств. Також там пошкоджена одна будівля. Жертв та постраждалих немає.