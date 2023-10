Удари ATACMS показали непідготовленість росіян і додають Байдену шансів переобратись. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 18 жовтня

Новини

Значну увагу західні медіа приділили першому досвіду застосування Україною ракет ATACMS. Так, Foreign Policy пише, що «нарешті Україна отримала те, про що так довго просила». І хоч ані кількість, ані потужність наданих ракет недостатня, аби змінити перебіг війни, вони значно посилять можливості українців на полі бою. Адже, як зазначив екскерівник військ США у Європі Бен Ходжес: «Зараз для контролю над певною територією військовим необовʼязково займати всі підходи до неї. Якщо ускладнити ворогу логістику та пересування цією територією ― це зрештою приведе до бажаного результату». У випадку Криму, за словами Ходжеса, нищення військових баз і шляхів із часом значно послабить оборону півострова. І українці ще на крок до цього наблизилися. Також Ходжес висловив здивування, що росіяни тримали стільки цінної техніки на відкритій місцевості (за повідомленнями української сторони, перший удар ATACMS по аеродромах Бердянська і Луганська знищив щонайменше 9 гелікоптерів). Після 19 місяців війни, влучань ЗСУ по штабі російського Чорноморського флоту і повідомлень, що Україна нарешті отримала далекобійну зброю, варто було б підготуватися до атак краще, каже військовий.

Колумніст Yahoo Finance Рік Ньюман у своїй статті висловив думку, що передача Україні ракет ATACMS свідчить про зміну ставлення Джо Байдена до підтримки Києва. І тепер Білий дім справді прагне не лише не дати Україні програти, але й забезпечити її можливостями для перемоги. І зробити це швидше. Аргументація в Ньюмана наступна: є три фактори, які змушують американську адміністрацію прискоритися. По-перше, це дедалі сильніші вагання всередині суспільства й політикуму США щодо того, чи варто й надалі в такому обсязі підтримувати Україну. Тобто, є усвідомлення, що такі можливості для допомоги Києву, які є зараз, Білий дім матиме не завжди. І те, що Конгрес США не здатен обрати спікера ― тобто заповнити третю за важливістю посаду у владній системі країни, ускладнює складання прогнозів на майбутнє. По-друге, війна між Ізраїлем і ХАМАС може в подальшому забирати все більше уваги й ресурсів. По-третє, путін розраховує дочекатися моменту, коли підтримка України зменшиться, а тоді вдарити. І його підхід може мати успіх ― якщо не заподіяти росії максимальної шкоди якнайшвидше. І якщо в доволі спокійні часи США могли не квапитися з допомогою Києву, то зараз настав час бути рішучішими.

З іншого боку, і війна в Україні, і війна на Близькому Сході стануть для Байдена тим, про що з нього питатимуть виборці, стверджує Ньюман. Перемога України та відносний спокій в Ізраїлі значно посилять його позицію. Якщо ж Київ загрузне у війні, що може перетворитися на безкінечну, американські виборці цього не оцінять. Хоча США не починали жодної з цих воєн ― так випало, що американський президент частково відповідатиме за кожну з них, пише колумніст. І тоді як на Близькому Сході важелів впливу у Байдена небагато ― у тому регіоні забагато гравців і непередбачуваних факторів, на ситуацію в Україні він може вплинути більше. Зокрема, надавши більше потужних далекобійних ракет.

Також варті уваги матеріал The New York Times про те, як музей російського мистецтва в Міннеаполісі з минулого року експонує лише проукраїнські та антивоєнні роботи, і стаття The Guardian про те, як росіяни вербують сербів для участі у війні.

