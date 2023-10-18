Victoria’s Secret представила першу колекцію білизни для жінок з інвалідністю

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Бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret випустив першу інклюзивну колекцію бюстгальтерів і трусиків. Про це йдеться в заяві компанії.

Колекція називається Adaptive. До неї входять бюстгальтери за ціною від $36,95 з магнітною застібкою спереду та регуляторами передніх бретелей, трусики за ціною $16,50, які мають магнітні застібки на кожному стегні. Одна модель трусиків Adaptive Period призначена для носіння під час менструації.

Компанія пояснює, що взяла стиль, комфорт і якість бестселерів із колекцій Body by Victoria й Wear Everywhere, співпрацювала та тестувала моделі з жінками з інвалідністю і перетворили білизну на функціональні, адаптивні продукти. Victoriaʼs Secret розробила колекцію в партнерстві з GAMUT Management — це агентство, яке допомагає створювати одяг для людей з інвалідністю.