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У США не змогли призначити спікера Палати представників.

Кандидат від Республіканської партії Джим Джордан не набрав необхідної кількості голосів — 199 з 217 необхідних. Демократи висунули на посаду спікера Гакіма Джефріса — 212 голосів. Інші кандидати отримали 22 голоси.

«Спікера не обрано», — оголосив виконувач обовʼязків спікера Патрік МакГенрі й оголосив перерву.

Це друге голосування. Перше провели 17 жовтня. Тоді Джордан отримав 200 голосів, а Джефріс — 212.

Що далі? Джим Джордан продовжить свою кампанію за посаду. Деякі республіканці хочуть провести голосування щодо розширення повноважень МакГенрі з виконувача обовʼязків спікера Палати представників до повноправного спікера Палати представників. Джим Джордан перед голосуванням заявляв, що він за те, щоб винести цю резолюцію на розгляд. Лідер Демократичної партії Гакім Джефріс заявив, що партія, можливо, готова підтримати це розширення повноважень.

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Посада спікера Палати представників США є третьою позицію після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його немає (а це вже два тижні), палата не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала.