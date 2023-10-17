Продюсерська компанія Гілларі Клінтон готує фільм про розслідування воєнних злочинів росіян в Україні

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Marc Nozell / Flickr

Американська продюсерська компанія HiddenLight Productions, співзасновниками якої є Гілларі Клінтон, її донька Челсі Клінтон й актор Сем Бренсон, профінансує новий документальний фільм про фонд «За справедливість» Джорджа й Амаль Клуні, який розслідує російські воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Документальний фільм має робочу назву «Ластівки повернуться». У ньому розкажуть про розслідувальну роботу Анни Нейстат — правозахисниці та кандидатки юридичних наук, яка у фонді подружжя Клуні збирає докази російських злочинів в Україні.

Гілларі Клінтон заявила: «Ніщо не може стерти трагічні події в Україні чи повернути близьких, але ми сподіваємося, що показавши світові важку роботу Анни та її команди й докази, які вони виявляють, цей фільм може допомогти просунути мир і відповідальність за руйнівний конфлікт, який продовжує там розгортатися».

Режисером стрічки буде Лара Ворнер. Вона разом з Анной Нейстат їздила до зони бойових дій в Україні та намагалася отримати свідчення жертв зґвалтування і родин загиблих про злочини росіян.

«Я не вважаю «Ластівки повернуться» військовим фільмом. Це справді реальній кримінальний трилер, дія якого відбувається в розпал колосального військового конфлікту. Неустанне прагнення Анни домогтися того, щоб російські воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності, було вражаючим, і для мене велика честь працювати з нею, HiddenLight і фондом Клуні, щоб донести цю історію світові», — розповіла режисерка Лара Ворнер.

Фонд «За справедивість» Джордж й Амаль Клуні створили у 2016 році. Він підтримує команди юристів-правозахисників, які збирають докази для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах за принципом «універсальної юрисдикції», згідно з яким воєнний злочин є злочином проти людяності та карається в будь-якій точці світу.