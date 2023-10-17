Книга рекордів Гіннеса обрала найгостріший у світі перець чилі

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Книга рекордів Гіннеса оголосила, що перець Chili Pepper X став найгострішим у світі.

Університет Вінтропа у штаті Південна Кароліна провів випробування і встановив, що новий перець має в середньому 2,69 мільйона одиниць тепла за Сковіллом (SHU). Попередній рекордсмен — перець Carolina Reaper, середній показник якого становить 1,64 мільйона SHU.

Для порівняння, за даними Книги рекордів Гіннесса, середній показник перцю халапеньо становить від трьох тисяч до восьми тисяч SHU.

Pepper X вирощує Ед Каррі, засновник компанії Puckerbutt Pepper Company у Південній Кароліні. Він також створив Carolina Reaper, який встановив рекорд у 2013 році. Чоловік вирощував перець X на своїй фермі понад 10 років, схрещуючи його з деякими зі своїх найгостріших сортів, щоб збільшити вміст у ньому капсаїцину — це активний компонент червоного перцю, який подразнює та викликає пекучі відчуття при контакті з будь-якими тканинами людини.