Канада запровадила санкції проти девʼяти людей з Молдови, які повʼязані з олігархами-втікачами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Канада запровадила санкції проти девʼяти людей з Молдови, які повʼязані з олігархами-втікачами Владом Плахотнюком та Іланом Шором. У списку:
- голова Партії регіонів Молдови Олександр Калінін;
- кримінальний авторитет Григорій Карамалак;
- представники неконституційної партії «Шор» Валерій Клименко, Марія Албот, Сергій Бургуджі та Ігор Хіміч;
- голова телекомпанії Telesistem TV SRL, яка володіє телеканалами Primul in Moldova й Accent TV Аріна Коршикова;
- Віра Плахотнюк;
- Тетяна Платон.
Вони не зможуть проводити фінансові транзакції в Канаді, їхні активи заморозять. Також канадцям заборонили надавати цим особам фінансові послуги.
Їх звинувачують у тому, що вони підтримують вторгнення росії в Україну, — «це не залишиться безкарним». Таким чином Канада підтверджує підтримку Молдови й України, «які захищають свою незалежність, права і свободу від агресивних дій Кремля».
Також Канада запровадила санкції проти шести молдавських телеканалів, які тимчасово позбавили ліцензій: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. Ці канали «активно просувають і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну росії проти України».
- Ілан Шор — молдовський проросійський політик, бізнесмен, одружений з російською співачкою Жасмін. Зараз Шор переховується за кордоном, адже в Молдові його засудили до 15 років вʼязниці у справі про вкрадений мільярд доларів.
- Влад Плахотнюк — найбагатша людина в Молдові, його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію та скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту. У червні 2019 року, коли уряд Демократичної партії подав у відставку, Плахотнюк утік із країни. У США Плахотнюка звинувачують у корупції та управлінні судовою і правоохоронною системою країни в часи, коли Демпартія була при владі.