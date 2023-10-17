Європарламент підтримав надання Україні €50 мільярдів. До чого зобовʼязує ця допомога

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European Parliament / Flickr

Європейський парламент підтримав ініціативу Європейської комісії про створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до €50 мільярдів. За проголосували 512 депутатів, проти — 45, а 63 утрималися.

У Ukraine Facility закладають гроші на 2024—2027 роки у вигляді грантів та позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України.

Проєкт містить два важливих пункти: посилення підзвітності та задіяння російських заморожених активів. Ці вимоги активно підтримали інші депутати під час дебатів, що передували голосуванню, 16 жовтня.

Європарламент вимагає, щоб Фонд допомоги Україні ґрунтувався на послідовному плані реконструкції (його також називають «план України»). Він має бути підготовлений українським урядом після консультацій із представниками громадянського суспільства і чітко відповідати критеріям для вступу до ЄС. Потім план має затвердити Верховна Рада і передати на схвалення Євросоюзу. За словами єврокомісара з бюджету Йоганнеса Гана, Брюссель уже надає Києву сприяння в підготовці цього плану.

У план України мають внести список реформ і залучення інвестицій, а також якісні та кількісні показники, що демонструють реалізацію цих планів.

У документі, за який проголосував Європарламент, міститься наполеглива рекомендація використати для відновлення України заморожені російські активи, причому, інтегрувавши їх у Фонд допомоги у вигляді грантів.

Тобто будь-які активи разом із доходами від них, конфісковані через вторгнення в Україну, та доходи, отримані від управління активами рф, замороженими відповідно до санкцій ЄС, можуть бути використані як гранти Україні, вважають депутати Європарламенту.

Що таке Ukraine Facility?

Це програма для надання фінансової підтримки Україні протягом 2024—2027 років. Вона має задовольняти як короткострокові потреби держави та відновлення, так і середньострокову реконструкцію і модернізацію України. Фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС містить три основні складові: