У трьох регіонах України є руйнування після нічної атаки

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Російські окупанти вночі 17 жовтня атакували Україну ударними дронами й ракетами, через що у трьох регіонах є руйнування.

В Одесі уламки збитих дронів-камікадзе впали на яхт-клуб. Там зруйновані школа вітрильного спорту, ангар, катери та яхти. Люди не постраждали. Безпілотники летіли з кримського мису Чауда, пишуть Сили оборони півдня України.

У Бериславському районі Херсонщини авіаатакою пошкоджене терапевтичне відділення лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Постраждалих немає. Через падіння ще однієї керованої авіабомби сталася пожежа в приватному будинку.

У Словʼянську дві ракети поцілили у центр міста. Пошкоджений гуртожиток аграрного коледжу. Жертв немає, написав начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.