Уночі Сили ППО збили над Україною шість дронів Shahed і ракету Х-59

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Getty Images / «Бабель»

Уночі проти 17 жовтня росіяни випустили по Україні шість ударних безпілотників Shahed з окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, що летів над окупованою Херсонщиною.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО знищили ці цілі на південному напрямку.

На східному напрямку ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300.

Усі шість Shahed цієї ночі збили над Одещиною, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Уламки впали в Одесі, у районі яхт-клубу, і пошкодили приватне майно — школу вітрильного спорту, ангар та декілька плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.