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Справи Майдану: екскерівництву СБУ та 20 співробітникам російської ФСБ повідомили про підозру

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Прокуратура повідомила про підозру колишньому голові СБУ Олександру Якименку, його першому заступникові — керівникові Антитерористичного центру СБУ Володимиру Тоцькому у вчиненні державної зради та порушенні рівноправності громадян (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).

Також про підозру повідомили 20 співробітникам Федеральної служби безпеки російської федерації, які сприяли тодішньому керівництву СБУ. Серед підозрюваних шість генералів:

З 13 до 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з цих 20 співробітників російської спецслужби. Вони допомагали працівникам СБУ створювати негативний образ учасників Євромайдану та представників опозиційних сил.

Пізніше за дорученням СБУ вони створили і розмістили 257 відеозаписів, де містилась дискредитація суспільно-політичних подій в Україні.

Раніше Якименку і Тоцькому оголосили підозри як відповідальним за розстріли мітингувальників 18—20 лютого 2014 року в центрі Києва.