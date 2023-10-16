За час повномасштабної війни до війська додалися 12 тисяч бійчинь. Жінкам також розширили права
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
За два роки кількість жінок у війську зросла на 40% — додалися 12 тисяч бійчинь. Зараз у лавах Сил оборони проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.
Про це повідомляє Міноборони.
Раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, звʼязківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, а нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.
Крім того, існувало обмеження — укладати контракт могли жінки віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.
Також тепер тривалість декретної відпустки визначена в медичному висновку та зараховується до строку вислуги у військовому званні.
З 2019 року уряд дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які в майбутньому бачать себе офіцерками ЗСУ, мають доступ до всіх рівнів військової освіти. Їм дозволили опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а згодом і служити за широким переліком посад.
До 24 лютого 2022 року кількість жінок у лавах ЗСУ становила близько 30 тисяч.
- 3 червня у Міністерстві оборони України заявляли, що понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, більш як 42 тисячі з них — військовослужбовиці Збройних сил.