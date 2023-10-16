ДБР оголосило підозри у справі про «військову службу» футболістів із «Прикарпаття»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Sitade / Getty Images
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП у справі про зарахування на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».
Про це пише пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох гравців і тренерів ФК «Прикарпаття», які насправді не виконували військових обов’язків.
Футболісти й тренери пробули «на службі» 1 100 днів, отримавши від держави грошового та матеріального забезпечення на суму 1,5 мільйона гривень.
Підозру командиру повідомили за перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Санкція статті — до 12 років увʼязнення.
Розслідування ще триває, готують підозри іншим учасникам справи.
- У серпні ДБР викрило схему, як в Івано-Франківську військкомати брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів. Футбольний клуб «Прикарпаття» відреагував на розслідування.