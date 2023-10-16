Обласні адміністрації відзвітували про наслідки нічної ракетно-дронової атаки. Постраждали четверо людей

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Обласні військові адміністрації відзвітували про наслідки нічної атаки.

Дніпропетровська повідомила, що війська росії атакували область ракетами і поцілили по території Дніпровського району. Також росіяни пʼять разів били по Нікопольщині. Там вони пошкодили магазини, кафе, приватне підприємство, релігійну установу, пʼятиповерхівку, три приватних будинки, авто та зупинку транспорту. Обстріли зачепили газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі будинків. Постраждалих немає.

Полтавська адміністрація повідомила, що внаслідок нічних ворожих ударів постраждали троє людей, серед них є дитина. Уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків.

Кіровоградська повідомила про атаку дронів-камікадзе і ракет. Є збиття й влучання, але деталей не уточнюють. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

За даними Хмельницької ОВА, область вночі атакували дрони-камікадзе, але там спрацювала протиповітряна оборона. Руйнувань та постраждалих немає.