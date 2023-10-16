Київ підключає житлові будинки до тепла
- Автор:
- Ліза Бровко
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Cavan Images / Getty Images
У Києві з 16 жовтня починають підключати житлові будинки до теплопостачання. Раніше вже підключили лікарні, школи, садки тощо.
Про це пише мер Віталій Кличко.
За його словами, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва потрібно кілька днів — вона одна з найбільших у Європі (її протяжність близько 3 000 км).
Через поступове зниження температури кияни могли б використовувати електроприлади для обігріву й цим перенавантажували б системи електропостачання, тож влада вирішила вже зараз розпочати опалювальний сезон.
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