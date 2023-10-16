Українські сили ППО знищили дві ракети Х-59 та 11 дронів Shahed
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Уночі проти 16 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер М», пʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12 ударними безпілотниками Shahed.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Авіаційними ракетами окупанти атакували північні та східні регіони України, а дрони направили у різних напрямках, зокрема на захід.
Сили ППО знищили дві ракети Х-59 та 11 дронів Shahed.
- Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною. У Полтавській області уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Попередньо, постраждали троє людей, серед них 10-річна дитина.