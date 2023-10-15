У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У штаб-квартиру Організації Обʼєднаних Націй у ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.
Про це повідомили Тимчасові сили ООН у Лівані.
ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету. Ніхто не постраждав.
«Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам як миротворцям допомогти знайти рішення», — йдеться в дописі Тимчасових сили ООН у Лівані.
Там також нагадали, що атаки на цивільних і персонал ООН є порушенням міжнародного права і може бути кваліфіковано як воєнні злочини.
- 15 жовтня «Хезболла» обстріляла Ізраїль з території Лівану. Терористи заявляють про пуск 20 ракет — за даними Армії оборони Ізраїлю, 9 ракет перетнули кордон. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь по обʼєктах «Хезболли» в Лівані.