В Афганістані вчетверте за місяць стався землетрус. Є загиблі й поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
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В Афганістані стався сильний землетрус. За даними Європейського-Середземноморського сейсмологічного центру EMSC, його магнітуда становила 6,3.
Про це пише Reuters.
Поштовхи зафіксували на глибині десяти кілометрів. Щонайменше дві людини загинули, понад 100 отримали поранення.
Епіцентр землетрусу розташований у районі Герата на заході країни.
- 7 жовтня на північному заході Афганістану сталося кілька землетрусів магнітудою від 5,5 до 6,2.
- 8 жовтня на заході Афганістану сталися ще два землетруси магнітудою 6,3. «Талібан» заявив, що підземні поштовхи забрали життя 2 053 людей, ще 9 240 мешканців дістали поранення.