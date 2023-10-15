В Афганістані вчетверте за місяць стався землетрус. Є загиблі й поранені

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В Афганістані стався сильний землетрус. За даними Європейського-Середземноморського сейсмологічного центру EMSC, його магнітуда становила 6,3.

Про це пише Reuters.

Поштовхи зафіксували на глибині десяти кілометрів. Щонайменше дві людини загинули, понад 100 отримали поранення.

Епіцентр землетрусу розташований у районі Герата на заході країни.