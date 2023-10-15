МЗС працює над поверненням в Україну брендів Ikea, H&M і Zara

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Reuters / «Бабель»

В Україні можуть відновити роботу такі світові бренди, як Ikea, H&M та Zara.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За його словами, чим більше міжнародного бізнесу працюватиме в Україні, тим більше країна буде впевнена перемозі.

Кулеба розповів, як мережа McDonaldʼs повернулася в Україну: він зателефонував державному секретарю США Ентоні Блінкену і в кінці розмови сказав «Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас?», маючи на увазі закриття McDonaldʼs в Україні. Після цього мережа почала відновлювати свою роботу.

Голова МЗС зауважив, що робота McDonaldʼs в країні — це сигнал для інвесторів, що тут можна вести бізнес, це робочі місця і замовлення для багатьох постачальників.