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За даними західних медіа, Саудівська Аравія призупинила нормалізацію відносин з Ізраїлем. ЗМІ називають договір між країнами найважливішою мирною угодою на Близькому Сході за останні десятиліття.

Про це з посиланням на джерела пишуть Reuters і Bloomberg.

Джерела кажуть, що Саудівська Аравія довела свою позицію до відома влади США, яка підтримує переговори між сторонами. Офіційний Ер-Ріяд описав цей крок як паузу, а не як завершення дипломатичних переговорів.

До нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС ізраїльські та саудівські лідери казали, що впевнено йдуть до угоди. Договір про нормалізацію відносин передбачає, що Саудівська Аравія визнає Ізраїль як державу і почне з ним дипломатичні та торговельні відносини. За це Ер-Ріяд хоче, щоб Ізраїль пішов на поступки палестинцям, а США надали Саудівській Аравії гарантії безпеки та допомогу в ядерній програмі. Газета The Wall Street Journal писала, що Ер-Ріяд і Вашингтон узгодили загальні контури угоди.