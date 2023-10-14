Збірна України обіграла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії в межах сьомого туру кваліфікації на Євро-2024. Підсумковий рахунок — 2:0.
Перший гол у ворота македонців забив Георгій Судаков. На 30-й хвилині матчу він пробив по воротах, і мʼяч після рикошету від гравця Північної Македонії залетів у сітку.
Другий гол забив Олександр Караваєв. На додатковому часі після 90 хвилин основного матчу він скористався помилкою голкіпера, коли той виходив із воріт, і пробив з дальньої відстані по незахищених воротах.
Таким чином, збірна Україна набрала 10 очок у шести іграх. Наступний матч збірна проведе 17 жовтня на виїзді проти Мальти.
- Зараз Україна у своїй групі С посідає друге місце, після Англії. У неї 13 очок. В Італії та Північної Македонії по 7. У Мальти — 0. У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні в стикових матчах Ліги націй.