Республіканці пропонують на посаду спікера Палати представників Джима Джордана. Хто він і чому це важливо

Новини

Jim Jordan / Facebook

Республіканська партія висунула конгресмена Джима Джордана на посаду наступного спікера Палати представників.

Про це пишуть американські газети The New York Times, The Washington Post і Bloomberg.

Джордан переміг Остіна Скотта — 124 голоси проти 81. Скотт по суті висувався як протест Джордану.

Після того як Джордан став номінантом, республіканці провели ще одне голосування, щоб оцінити, скільки з них готові проголосувати за нього в залі. Так, 152 партійці заявили, що підтримають Джордана, а 55 заявили, що виступатимуть проти нього. Для отримання посади потрібно 217 голосів — тобто більшість у Палаті представників. Незначна більшість Республіканської партії означає, що Джордан не може дозволити собі більше за чотири ні від своєї партії. Республіканці зберуться ще раз у понеділок, 16 жовтня, щоб провести ще одне закрите внутрішнє голосування щодо можливої підтримки Джордана в залі.

Джим Джордан. Jim Jordan / Facebook

Хто такий Джим Джордан і що він говорив про Україну?

Джим Джордан довго критикував допомогу США Україні. Як повідомила представниця Флориди Кет Каммак, 13 жовтня він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не уточнив, чи підтримає збільшення фінансування.

Джордан був першим головою фракції свободи Палати представників — це фракція Конгресу, яка складається з республіканців і вважається найбільш консервативною і правою. Він рішуче виступає проти абортів і за різке скорочення федеральних витрат. Він також очолює зусилля з притягнення до відповідальності президента Джо Байдена і був ключовим союзником Дональда Трампа в січні 2021 року, коли той намагався довести, що вибори «вкрали».

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Посада спікера Палати представників США є третьою позицію після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою, у разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни.

У вівторок, 17 жовтня, Палата представників має зібратися і проголосувати за нового спікера. Поки його немає, вона не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала.