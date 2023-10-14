Сили оборони за добу ліквідували майже тисячу окупантів. Росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
На Авдіївському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону, проте безуспішно.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на ранок 14 жовтня.
Сили оборони відбили майже 20 атак в районах Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського і Нетайлового Донецької області.
На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагались відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступ, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують їх.
На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районі Макіївки Луганської області, тут відбили понад 5 атак окупантів.
На Бахмутському напрямку українські військові продовжують штурмувати південніше Бахмуту і закріплюються на досягнутих рубежах.
Щодо втрат, то за добу 13 жовтня Сили оборони ліквідували 970 окупантів (286 890 з початку повномасштабного вторгнення), 24 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем і 9 танків.
- Росіяни з 10 жовтня почали масово атакувати Авдіївку на Донеччині з артилерії та авіації. За даними Deep State, російська армія намагається пробити оборону Сил оборони, зокрема в районі населених пунктів Водяне і Красногорівка. У цьому районі тривають важкі бої, окупанти штурмують позиції українських військ.