США: КНДР передала росії понад тисячу контейнерів зі зброєю

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Reuters

Північна Корея відправила росії понад тисячу контейнерів зі зброєю, повідомляє постійне представництво США при ООН.

«За нашою інформацією, за останні тижні КНДР надала росії понад тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів. Ці поставки зброї прямо порушують резолюції Ради безпеки ООН, і ми викриємо ці угоди зі зброєю разом із нашими союзниками та партнерами в ООН», — йдеться в дописі.

Представництво США також показало зображення, що свідчить про переміщення зброї кораблем.

«Ми засуджуємо КНДР за надання росії цього військового обладнання», — цитує The Hill офіційного представника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі. За його словами, Білий дім стежитиме за ситуацією.

Що цьому передувало

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів.

У США занепокоєні через активні переговори КНДР і росії про зброю. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі казав, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у вересні казав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».

Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel нещодавно зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень.