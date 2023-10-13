SpaceX і NASA запустили місію до астероїда Психея
- Автор:
- Анна Холоднова
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NASA
SpaceX і NASA запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером.
Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC). Попереду в Psyche довга подорож до Головного поясу астероїдів, що за 3,5 мільярда кілометрів від Землі.
За оцінками науковців, космічний корабель зустрінеться з Психеєю лише в липні 2029 року. У серпні 2029 він почне аналізувати астероїд і робитиме це протягом 21 місяця.
- За даними NASA, астероїд Психея завширшки 280 км і завдовжки 232 км. Учені точно не знають, як він виглядає, однак відомо, що його поверхня містить нікель і залізо. Вважають, що астероїд є стародавнім протопланетним ядром, тож завдяки йому людство дізнається більше про формування планет.