Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів. Вони з вигнутою пластиною для грудей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Жінки однієї з військових частин Збройних сил України зараз випробовують дві моделі бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості будови жіночого тіла.
Про це Міністерство оборони повідомило 13 жовтня.
Бронежилети тестують під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової броні до бойових. Це вже вдруге їх тестують — після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.
На відео на бічних сторонах бронежилету добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях броні. Саме вони забезпечують щільне прилягання до жіночого тіла та виконують функцію захисту.
Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю. Після завершення польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування: бронежилет перевірятимуть у різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки, тоді бронежилети візьмуть на забезпечення в ЗСУ. Наступним кроком буде закупівля.
- 26 грудня 2022 року стало відомо, що перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до декількох бригад Збройних сил України.
- 21 грудня в Києві в межах проєкту Arm women now презентували колекцію жіночої військової форми. Форму від Arm women now шиють з урахуванням особливостей жіночого тіла — кітель відрізняється від чоловічого в плечах та грудях, а штани мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.