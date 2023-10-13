Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів. Вони з вигнутою пластиною для грудей

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Жінки однієї з військових частин Збройних сил України зараз випробовують дві моделі бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості будови жіночого тіла.

Про це Міністерство оборони повідомило 13 жовтня.

Бронежилети тестують під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової броні до бойових. Це вже вдруге їх тестують — після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

На відео на бічних сторонах бронежилету добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях броні. Саме вони забезпечують щільне прилягання до жіночого тіла та виконують функцію захисту.

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Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю. Після завершення польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування: бронежилет перевірятимуть у різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки, тоді бронежилети візьмуть на забезпечення в ЗСУ. Наступним кроком буде закупівля.