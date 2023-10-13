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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила лавреатів 2023 року. Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Список лавреатів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Найкращий документальний фільм

Найкращий анімаційний фільм

Відкриття року

Найкраща режисура

Найкращий актор

Найкраща акторка

Найкращий сценарій фільму