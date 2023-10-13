У Франції на школу напав чоловік із ножем. Є загиблий та поранені
- Автор:
- Ліза Бровко
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У французькому місті Аррасі невідомий напав на школу з ножем і вбив учителя. Ще кілька людей травмовані.
Про це повідомляє французький телеканал BFM TV із посиланням на джерело в поліції.
За словами джерела, нападник чеченського походження, який мав вигляд 20-річного, нібито вигукував «Аллах Акбар», коли його затримували.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен підтвердив, що в середній школі Гамбетта в Аррасі відбулася «поліцейська операція».
Від 7 жовтня, коли ХАМАС вторгся в Ізраїль, у Франції зафіксували 100 антисемітських дій, серед були інциденти, коли люди намагалися пронести ножі до шкіл і синагог. Тому у Франції 12 жовтня заборонили всі пропалестинські демонстрації, а регіональних префектів зобовʼязали захищати єврейські школи та синагоги видимою присутністю поліції.