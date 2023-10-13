Росіяни поцілили дроном в авто з цивільними в Бериславі — загинула жінка

Новини

Російські окупанти дроном-камікадзе поцілили в автівку цивільних у місті Берислав на Херсонщині.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На місці загинула 34-річна жінка, а її 36-річний чоловік дістав тяжких травм. Ще постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.