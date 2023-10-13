Росіяни поцілили дроном в авто з цивільними в Бериславі — загинула жінка
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти дроном-камікадзе поцілили в автівку цивільних у місті Берислав на Херсонщині.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
На місці загинула 34-річна жінка, а її 36-річний чоловік дістав тяжких травм. Ще постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.
- 5 жовтня росія пʼять разів вдарила з авіації по місту Берислав. Було пряме влучання в лікарню. Того ж дня росіяни обстріляли Херсон — загинули дві людини.
- Перед цим окупанти вдарили з авіації по селищу Антонівка Херсонської області, через що загинув 69-річний чоловік. Постраждали семеро людей.