«Бабель»: Росія збирається відправити на Чемпіонат Європи з дзюдо щонайменше 15 чинних військових

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UkrSportBase / YouTube / «Бабель»

Росія збирається відправити на Чемпіонат Європи з дзюдо у Франції, який пройде 3―5 листопада в місті Монпельє, 40 спортсменів, принаймні 15 з них — чинні військові російської армії.

Про це йдеться у розслідуванні «Бабеля».

18 з цих 40 спортсменів належать до двох великих організацій, повʼязаних із силовими структурами росії, — ЦСКА та «Динамо». Обидві публічно підтримують війну, російську армію і проводять заходи в окупованих росією українських містах. З цих 18 спортсменів щонайменше 15 — чинні військові. У списку:

Мансур Лорсанов — представляє клуб «Ахмат», який заснував і яким опікується соратник путіна Рамзан Кадиров. У 2020 році відвідував окупований Крим. За даними Української федерації дзюдо, він служить у Росгвардії як представник «Динамо».

Тамерлан Башаєв — прапорщик армії рф і представник ЦСКА, також тренувався у спортивному клубі Кадирова «Ахмат», брав участь у чемпіонаті з нагоди дня народження путіна і отримав премію від Кадирова.

Інал Тасоєв — представляє армійську організацію ЦСКА. Має звання «прапорщик» і отримав медаль «За зміцнення бойової співдружності». У жовтні 2022 року брав участь у чемпіонаті з нагоди дня народження путіна в Грозному. У вересні 2023-го виступав на спортивному заході путінської партії «Єдіная росія».

Мадіна Таймазова — представляє команду ЦСКА у званні прапорщика. У 2020 році путін нагородив її медаллю «За заслуги перед Вітчизною» ІІ ступеня. Уже наступного року міністр оборони рф Шойгу вручив їй премію «Армієць року — 2021». У квітні 2022 року «нейтральна» спортсменка Таймазова провела майстер-клас для дітей з окупованих територій Донецької області, яких вивезли у Санкт-Петербург 26 лютого. У жовтні Таймазова брала участь у чемпіонаті з дзюдо, присвяченому 70-річчю путіна. Також є її фото, яке потім видалили, біля плаката з написом «Za путина! Za победу! Za народ!»

Арман Адамян — вихованець «Динамо», виступав на чемпіонаті з нагоди дня народження путіна. Напередодні повномасштабного вторгнення Адамян відвідував окуповану Алушту в Криму і тренувався там. «Нейтрального» спортсмена з перемогою на Чемпіонаті світу у травні 2023 року привітав сам путін.

Михайло Ігольніков — лейтенант армії росії і служить щонайменше вісім років. Ігольніков представляє ЦСКА, яке підпорядковується Міноборони рф.

Каміла Бадурова — прапорщик Збройних сил росії, виступає за ЦСКА. У 2021 році за військову службу і спортивні результати отримала медаль Міноборони рф «За військову доблесть» ІІ ступеня.

Ще 11 дзюдоїстів російської збірної, які мають стосунок до військових структур, але про них не вдалося знайти багато інформації:

Абрек Нагучев (армійський дзюдоїст із ЦСКА. Виступав за збірну Збройних сил рф. У 2017 році їздив на змагання в окупований Крим);

Сабіна Гілязова (армійська дзюдоїстка із ЦСКА);

Олександра Бабинцева (старший лейтенант ЗС рф, представниця ЦСКА);

Ірина Долгова (лейтенант армії рф, нагороджена медаллю «За зміцнення бойової співдружності»);

Дарʼя Курбонмамадова (армійська дзюдоїстка із ЦСКА);

Мурад Чопанов (член спортивної роти ЦСКА);

Даниїл Лаврентьєв (рядовий спортивної роти ЦСКА);

Еліс Старцева (армійська спортсменка із ЦСКА. 24 лютого 2022 року виклала фото з Криму).

Хасан Халмурзаєв, Ніяз Білалов та Валерій Єндовіцький також мають стосунок до «Динамо».

28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. Їх МОК і далі рекомендує взагалі не допускати до змагань. Однак у МОК є ще одна опція ― не просто рекомендувати, а прямо заборонити участь. Такі прецеденти вже були: у 1964 році олімпійців з ПАР не допустили до змагань через апартеїд, а у 2000 році МОК не допустив до Олімпіади збірну з Афганістану через дискримінацію жінок.