Сили ППО вночі збили 28 дронів Shahed. Є влучання на Одещині

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed із Бєлгородської області (рф) та з мису Чауда (Крим).

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Усього росіяни запустили 33 безпілотники, які летіли в різних напрямках. ППО відпрацювала щонайменше в шести областях і збила 28 дронів.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Сили оборони півдня України пишуть, що над Одещиною збили 10 БпЛА, а над Миколаївщиною чотири. Окупанти атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя.

На півдні Одеської області є влучання — там пошкоджені складські будівлі у припортовий зоні, приватні будинки, зайнялася пожежа. Постраждала одна людина.