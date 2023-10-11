Шведський суд знову оштрафував Грету Тунберг за непокору поліції
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції та оштрафували. Це сталося вже вдруге за останні три місяці.
Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство TT.
20-річну Тунберг зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 4 500 шведських крон ($414) за те, що вона продовжила протестувати у шведському місті Мальме 24 липня, попри те що поліція наказала їй припинити.
«Ми, молоді люди, не хочемо, щоб у нас забрали наше майбутнє», — сказала Грета журналістам.
24 липня Тунберг та інші активісти з екологічної групи Reclaim the Future заблокували дорогу в порту Мальме, акцію розігнала поліція.
Максимальне покарання за непокору поліції у Швеції — шість місяців позбавлення волі.
- 19 червня Тунберг оштрафували на $144 за аналогічне порушення. Ще $96 вона віддала до Шведського фонду допомоги жертвам злочинів.