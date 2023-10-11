Шведський суд знову оштрафував Грету Тунберг за непокору поліції

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Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції та оштрафували. Це сталося вже вдруге за останні три місяці.

Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство TT.

20-річну Тунберг зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 4 500 шведських крон ($414) за те, що вона продовжила протестувати у шведському місті Мальме 24 липня, попри те що поліція наказала їй припинити.

«Ми, молоді люди, не хочемо, щоб у нас забрали наше майбутнє», — сказала Грета журналістам.

Поліція забирає Грету Тунберг з демонстрації в Мальме 24 липня 2023 року. Фото: Andreas Hillergren / EPA EPA

24 липня Тунберг та інші активісти з екологічної групи Reclaim the Future заблокували дорогу в порту Мальме, акцію розігнала поліція.

Максимальне покарання за непокору поліції у Швеції — шість місяців позбавлення волі.