NASA вперше показало зразки астероїда Бенну. Там знайшли ознаки води і вуглецю

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NASA

Американське космічне агентство NASA вперше показало зразок ґрунту з поверхні астероїда Бенну, зібраний в межах місії OSIRIS-Rex.

Презентація проходить у космічному центрі NASA у Хʼюстоні, трохи більше ніж через два тижні після того, як капсула зі зразком приземлилася в пустелі штату Юта.

Космічний вантаж спочатку досліджували в «чистій кімнаті» на полігоні в Юті, поблизу місця посадки. Потім капсулу доставили до центру у Хʼюстоні, відкрили і розділили на менші зразки, щоб згодом розіслати 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.

Аналіз показав, що ґрунт із Бенну містить аж 10% води, а також близько 5—10% вуглецю.

NASA

Як і інші астероїди, Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Його хімічний склад і мінералогія практично не змінилися з моменту формування — близько 4,5 мільярда років тому. Зразок Бенну допоможе дізнатися більше про розвиток камʼянистих планет, таких як Земля, і про походження життя.