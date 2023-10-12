Новини

Компанія Kormotech створила ветеринарну гарячу лінію та соціальну мережу для домашніх улюбленців

Дата:

Глобальній компанії з українським корінням Kormotech цьогоріч виповнилося 20 років. За цей час компанія успішно вийшла на понад три десятки міжнародних ринків та реалізувала більше ніж 10 корисних соціальних проєктів, якими можуть скористатись всі.

На честь свого 20–річчя Kormotech передасть 100 000 гривень з кожних 20 тонн корму брендів CLUB 4 PAWS, Мяв!, Гав! на допомогу дітям і домашнім улюбленцям, які постраждали від війни. Кошти будуть скеровані у благодійний фонд «Голоси дітей» та ініціативу Save Pets of Ukraine. Спільно з фондом «Голоси дітей» компанія обладнає пет-френдлі сімейні кімнати для батьків і дітей в укриттях лікарень на прифронтових територіях, спільно із Save Pets of Ukraine закупить корми, ліки, вакцини та все необхідне для допомоги тваринам у притулках.