У США померла 104-річна парашутистка, яка могла стати світовою рекордсменкою

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У Чикаго (США) померла 104-річна Дороті Хоффнер, яка нещодавно стрибнула з парашутом і могла потрапити в Книгу рекордів Гіннеса як найстаріша людина, яка це зробила.

Про це пише The Guardian.

Її близький друг Джо Конант сказав, що Дороті померла уві сні в ніч проти 8 жовтня, додавши, що жінка мала дивовижну енергію та залишалася гострою на розум до кінця своїх днів.

Представники Книги рекордів Гіннеса не встигли підтвердили рекорд Хоффнер, але Конант працюватиме над документами, щоб жінці посмертно присвоїли звання найстарішого парашутиста світу. Зараз найстарішою парашутисткою записана 103-річна Ліннея Інгегард Ларссон зі Швеції.

Водночас чоловік зауважив, що насправді Дороті не прагнула публічності й не мала на меті побити рекорд, вона просто хотіла спробувати щось нове.