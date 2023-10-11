Естонія розслідує пошкодження кабелю на дні Балтійського моря

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Ville Säävuori / Flickr

Естонська влада розслідує пошкодження кабелю звʼязку, прокладеного на дні Балтійського моря до Фінляндії.

Про це повідомив командувач естонського військового флоту Юрі Саска, передає телерадіомовник ERR.

Розслідування ведуть разом зі справою про витік з газопроводу Balticconnector у Фінляндії. Кабель пошкодили приблизно одночасно з газопроводом.

Пошкоджений кабель розташований в естонській економічній зоні, тоді як газопровід — у фінській. Однак поки що інциденти прямо не повʼязують.

Норвезький сейсмологічний інститут NORSAR заявив, що в ніч із 7 на 8 жовтня о 01:20 за місцевим часом у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією зафіксувавли «можливий вибух». Джерела російської служби BBC розповіли, що фінська влада схильна підозрювати в диверсії росію.