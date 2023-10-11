Естонія розслідує пошкодження кабелю на дні Балтійського моря
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ville Säävuori / Flickr
Естонська влада розслідує пошкодження кабелю звʼязку, прокладеного на дні Балтійського моря до Фінляндії.
Про це повідомив командувач естонського військового флоту Юрі Саска, передає телерадіомовник ERR.
Розслідування ведуть разом зі справою про витік з газопроводу Balticconnector у Фінляндії. Кабель пошкодили приблизно одночасно з газопроводом.
Пошкоджений кабель розташований в естонській економічній зоні, тоді як газопровід — у фінській. Однак поки що інциденти прямо не повʼязують.
Норвезький сейсмологічний інститут NORSAR заявив, що в ніч із 7 на 8 жовтня о 01:20 за місцевим часом у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією зафіксувавли «можливий вибух». Джерела російської служби BBC розповіли, що фінська влада схильна підозрювати в диверсії росію.
- 10 жовтня премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що цілком імовірно, що витік з газопроводу стався через «зовнішню діяльність».
- 9 жовтня Фінляндія та Естонія заявили, що підводний газопровід Balticconnector, що проходить між двома країнами Балтійським морем, був тимчасово виведений з експлуатації через підозру витоку. Фінські та естонські оператори газових систем заявили, що помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі незадовго до 2-ї години ночі 8 жовтня, після чого перекрили подачу. Цей газопровід має дві гілки, ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Протяжність Balticconnector становить 77 кілометрів, його запустили у 2020 році.