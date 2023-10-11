Генштаб: Українські військові ліквідували 820 окупантів і знищили 91 бронемашину

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За добу між Силами оборони України та російським військом було 108 бойових зіткнень. Росія втратила 820 окупантів, 34 танки, 91 бронемашину, літак і 18 артилерійських систем.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступ у районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Українські бійці відбили всі атаки ворога.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили понад 30 атак у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка на Харківщині. На Лиманському напрямку стримують наступ у районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки російських окупантів у районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Українські війська штурмують південніше Бахмуту Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

На Марʼїнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Марʼїнки та Красногорівки Донецької області. На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно наступали біля Золотої Ниви та Володиного на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують росіян у районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Протягом доби авіація України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та девʼять — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Українські військові знищили російський винищувач Су-25. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів і станцію РЕБ противника.