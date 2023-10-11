Британія оголосить про військову допомогу Україні на $122 мільйони

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Велика Британія оголосить про новий пакет військової підтримки для України вартістю понад £100 мільйонів ($122 мільйони).

Про це пишуть на сайті Міністерства оборони країни.

Пакет допоможе українським бійцям розміновувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури.

Цю військову допомогу нададуть за гроші Міжнародного фонду для України (IFU). Про неї оголосять британський міністр оборони Грант Шеппс із колегами на засіданні контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Велика Британія та Данія запустили IFU у 2022 році. У фонд також роблять внески Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва. Загалом країни зібрали £785 мільйонів.