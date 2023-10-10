У Болгарії затримали 12 людей через порушення санкцій ЄС проти росії
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- Анна Холоднова
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Getty Images / sandsun
Поліція Болгарії заарештувала 12 підозрюваних у незаконному експорті товарів подвійного призначення до росії.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами головного секретаря МВС Живко Коцева, серед підозрюваних є громадяни Болгарії, росії й Білорусі.
Операцію із затримання почали після того, як Агентство національної безпеки Болгарії дізналося про незаконне переміщення товарів подвійного призначення. Це заборонено санкціями ЄС, запровадженими після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
За даними Агентства національної безпеки Болгарії, вантажі призначалися не для регулярної російської армії, а для спецпідрозділів рф, що воюють в Україні, зокрема, «ахматівців» і «вагнерівців».
Злочинне угруповання діяло в інших країнах ЄС, а також у Великій Британії, Сербії, Сінгапурі та Обʼєднаних Арабських Еміратах.
- У вересні пʼятьох громадян Болгарії, яких підозрюють у роботі на російську розвідку у Великій Британії протягом майже трьох років, звинуватили у шпигунстві.
- Також Болгарія вислала з країни настоятеля Подвірʼя Московського патріархату в Софії, архімандрита Вассіана (Змеєва) та ще двох священнослужителів. Вони загрожували національній безпеці країни.