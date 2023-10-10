У Болгарії затримали 12 людей через порушення санкцій ЄС проти росії

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Поліція Болгарії заарештувала 12 підозрюваних у незаконному експорті товарів подвійного призначення до росії.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами головного секретаря МВС Живко Коцева, серед підозрюваних є громадяни Болгарії, росії й Білорусі.

Операцію із затримання почали після того, як Агентство національної безпеки Болгарії дізналося про незаконне переміщення товарів подвійного призначення. Це заборонено санкціями ЄС, запровадженими після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

За даними Агентства національної безпеки Болгарії, вантажі призначалися не для регулярної російської армії, а для спецпідрозділів рф, що воюють в Україні, зокрема, «ахматівців» і «вагнерівців».

Злочинне угруповання діяло в інших країнах ЄС, а також у Великій Британії, Сербії, Сінгапурі та Обʼєднаних Арабських Еміратах.