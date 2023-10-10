Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. Що до нього увійде

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Німеччина передасть Україні нову партію військової допомоги.

Україна отримає додаткові Patriot та IRIS-T вартістю близько мільярда євро, а також три зенітні установки Gepard. Крім того, найближчими тижнями в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих машин і 20 санітарних авто.