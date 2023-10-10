У Фінляндії повідомили про витік з газопроводу — «через зовнішню діяльність»

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Hanne Salonen / Eduskunta

У Фінляндії повідомили про витік з газопроводу Balticconnector. Про це 10 жовтня на брифінгу розповів премʼєр-міністр країни Петтері Орпо.

За його словами, підтвердження про виявлення місця витоку отримали вранці 10 жовтня. На думку Орпо, цілком імовірно, що витік стався через «зовнішню діяльність».

Національне бюро розслідувань вже почало справу з цього приводу і заявляє, що слідів вибухівки не знайшли. Аби пошкодити газопровід, потрібні «спеціальні навички» та обладнання, заявив очільник Тімо Кілпеляйнен. «Це не зовсім вчинок звичайної людини. Далі не коментуватиму», — додав він.

Через цей інцидент пильність правоохоронців підвищилася, особлива увага зараз приділяється експлуатації та безпеці критичної інфраструктури.