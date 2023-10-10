Bloomberg: Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють спільний проєкт з розмінування Чорного моря

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Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільної місії для розчищення Чорного моря від мін.

Про це Bloomberg розповіли три посадовці, обізнані в цьому питанні.

За їхніми даними, країни можуть створити спільний підрозділ для розмінування уже в листопаді, а поки що обговорюють деталі місії.

Спільний проєкт з розмінування Чорного моря не є операцією НАТО, однак може стати першим великим проєктом країн-членів Альянсу у Чорному морі після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За словами двох співрозмовників Bloomberg, майбутня місія має мирний характер, її мета — показати, що Туреччина, Румунія та Болгарія здатні вирішити проблему самостійно. Тож нових кораблів НАТО у море не виводитимуть.