Bloomberg: Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють спільний проєкт з розмінування Чорного моря
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільної місії для розчищення Чорного моря від мін.
Про це Bloomberg розповіли три посадовці, обізнані в цьому питанні.
За їхніми даними, країни можуть створити спільний підрозділ для розмінування уже в листопаді, а поки що обговорюють деталі місії.
Спільний проєкт з розмінування Чорного моря не є операцією НАТО, однак може стати першим великим проєктом країн-членів Альянсу у Чорному морі після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За словами двох співрозмовників Bloomberg, майбутня місія має мирний характер, її мета — показати, що Туреччина, Румунія та Болгарія здатні вирішити проблему самостійно. Тож нових кораблів НАТО у море не виводитимуть.
- У серпні Військово-морські сили Болгарії посилили заходи безпеки на морі через міну, що 14 серпня розірвалася перед готелем Forum у Румунії. А у липні поблизу Стамбулу на узбережжі виявили 28 нерозірваних снарядів. Снаряди були на глибині 1—1,5 м на відстані 10 м від берега.