На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися зниклими безвісти
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися безвісти зниклими.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Майже 300 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані рейси. Ще 150 українців не можуть залишити Сектор Гази, який вже другу добу потерпає від масованих артилерійських обстрілів і авіаударів ізраїльської армії.
Тим, хто перебуває в Ізраїлі, радять перевіряти комерційні авіалінії. Дипломати працюють над альтернативними шляхами допомоги. Загалом за три дні війни штаб МЗС опрацював понад 700 звернень українців, додав Ніколенко.
- Раніше українські дипломати знайшли пʼятьох громадян України, яких вважали зниклими на півдні Ізраїлю, а також вивезли пораненого українського хлопчика з міста Сдерот, яке постраждало від нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. Наразі є дані про двох загиблих громадян України.
- В Ізраїлі працює штаб українського МЗС, який приймає звернення українців і надає допомогу.