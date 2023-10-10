На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися зниклими безвісти

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Reuters

На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, які вважалися безвісти зниклими.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Майже 300 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані рейси. Ще 150 українців не можуть залишити Сектор Гази, який вже другу добу потерпає від масованих артилерійських обстрілів і авіаударів ізраїльської армії.

Тим, хто перебуває в Ізраїлі, радять перевіряти комерційні авіалінії. Дипломати працюють над альтернативними шляхами допомоги. Загалом за три дні війни штаб МЗС опрацював понад 700 звернень українців, додав Ніколенко.