Ізраїль заявляє, що повністю контролює кордон із сектором Гази

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Головний речник Армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі сказав, що військові відновили контроль над кордоном сектора Гази після того, як бойовики ХАМАС підірвали частини прикордонного паркану 7 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

За словами речника, за добу жоден бойовик не пройшов через огорожу. Водночас він думає, що на території Ізраїлю досі переховується невелика кількість терористів.

Ізраїльські інженерні війська мінують ділянки біля дірок в огорожі.

За ніч ЦАХАЛ завдав ударів по понад 200 цілях у секторі Гази та показав відео деяких з них. Палестинцям радять їхати до Єгипту.

Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що знайшли 1 500 тіл бойовиків ХАМАС.

Тим часом Військово-повітряні сили Ізраїлю перекинули повітрям сотні ізраїльських військовослужбовців, які були за кордоном у Європі, щоб вони могли брати участь у війні проти ХАМАС у секторі Гази.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази.