Reuters: Україна консультується із власниками облігацій щодо реструктуризації держборгу

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу у розмірі $20 мільярдів і можливість залучення нового фінансування.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Консультації координує уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. За даними агентства, переговори з власниками облігацій мали початися у 2024 році, однак стартували раніше.

У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання по виплаті до 2027 року.

За словами співрозмовника Reuters, переговори мають неформальних характер, і власникам облігацій ще належить сформувати комітет кредиторів.

У рамках схваленої в квітні чотирирічної кредитної програми МВФ на $15,6 мільярда, МВФ передбачав, що Київ має реструктуризувати свій борг, але не вказав термінів.

У рамках реструктуризації боргу Україна випустить нові облігації після того, як будуть узгоджені збитки за наявним боргом. Але інвестори прагнуть гарантії або захисту від партнерів України, пише Reuters.

На думку агентства, це може призвести до того, що міжнародні партнери України нададуть заставу для нових облігацій, подібних до так званих облігацій Брейді, випущених латиноамериканськими країнами наприкінці 1980-х років — їх забезпечували казначейськими відомствами США.