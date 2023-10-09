У «Дії» зʼявиться доставка заміненого водійського посвідчення. Застосунок шукає тестувальників

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У «Дії» зʼявиться нова функція — доставка заміненого посвідчення водія. Застосунок запрошує долучатися до бета-тестування.

Від травня у «Дії» можна подати заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер пластикове посвідчення можна буде отримати курʼєром на будь-яку адресу чи у відділення «Укрпошти».

Щоб спробувати нову функцію, потрібно мати в «Дії»:

водійські права, що потребують заміни;

ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Послуга доступна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик або якщо закінчився термін дії першого посвідчення.

У застосунку «Дія» також можна буде сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Міністерство цифрової трансформації відкрило запис на бета-тестування.