Київ почав підключати до опалення обʼєкти соціальної інфраструктури

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Київ уже розпочав підключати до тепла обʼєкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, садки) за заявками їхніх керівників.

Про це 9 жовтня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Щодо комунальної сфери, житлових будинків — місцева влада орієнтується на погоду, «щоб раціонально витрачати тепло». Коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижче +8 °С з подальшим прогнозом на похолодання, почнуть підключати і комунальні будівлі. Тоді ж і будинки ОСББ й житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) — за їхніми заявками.

9 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у столиці з 2 жовтня почалась метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря цього дня стала нижче +15 °С (+13,9 °С). Метеорологічна осінь цьогоріч спізнилася більш ніж на два тижні.