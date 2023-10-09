Премʼєр Ізраїлю заявив, що відповідь на атаку «змінить Близький Схід». Кількість загиблих вже перевищила 800 людей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що відповідь на напад на країну «змінить Близький Схід». Про це він заявив 9 жовтня, цитує Reuters.

Також Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає «широкомасштабних» авіаударів по великій кількості обʼєктів ХАМАС у секторі Гази. Крім цього, Ізраїль повідомляв, що зафіксував проникнення на територію країни групи підозрілих людей з боку Лівану. Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що вбив «низку бойовиків», які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану. Бійці продовжують сканування місцевості.

Тим часом Міністерство охорони здоровʼя Палестини повідомляє про щонайменше 560 загиблих і 2 900 поранених. В Ізраїлі кількість загиблих зросла до 800 людей, постраждали ще понад 2 500.

Член цивільної оборони Палестини біжить з дитиною, яку врятували з-під завалів. Місто Газа, 9 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Наразі війська зачищають міста, оскільки там ще можуть ховатися бойовики. За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції. Удари авіації по секторі Гази тривають.

З ізраїльської сторони загинули понад 800 людей, 2 500 поранені, а з палестинської — 560 загинули, близько 2 300 травмовані. Серед загиблих в Ізраїлі — дві українки, також дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю, міста Сдерот.