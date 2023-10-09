«Укрзалізниця» запровадила маршалів залізничної безпеки. Що вони роблять
- Автор:
- Ліза Бровко
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На вокзалах та в поїздах «Укрзалізниці» почали роботу перші маршали залізничної безпеки.
Про це пише пресслужба перевізника.
Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.
На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.
- У межах проєкту «Залізна безпека» УЗ запровадила супровід воєнізованої охорони у девʼяти пасажирських поїздах.