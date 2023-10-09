«Укрзалізниця» запровадила маршалів залізничної безпеки. Що вони роблять

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На вокзалах та в поїздах «Укрзалізниці» почали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Про це пише пресслужба перевізника.

Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.